Stella, morta a 19 anni mentre tornava dal concerto di Ernia: il rapper le dedica una canzone Stella è morta a 19 anni investita da un ragazzo che era ubriaco alla guida: stava tornando da un concerto di Ernia, il rapper ha voluto dedicarle una canzone.

A cura di Ilaria Quattrone

Stava tornando da un concerto del rapper Ernia quando è stata travolta da un Jeep mentre era in moto con il suo fidanzato. E proprio il cantante, appresa la notizia, ha deciso di dedicarle una canzone. Stella Mutti, originaria di Nuvolento (Brescia) aveva 19 anni e si era da poco diplomata: lei e il suo ragazzo sono stati investiti da un'auto, guidata da un 27enne positivo all'alcol test, a Rezzato nella notte tra giovedì e venerdì.

Il ragazzo alla guida dell'auto era ubriaco

La coppia, fino a qualche minuto primo del tragico evento, si trovava alla Festa di Radio Onda d'Urto. Al semaforo di Rezzato, in via Garibaldi, l'auto ha svoltato a sinistra – sembrerebbe che fosse vietato – investendo la moto. La ragazza è stata sbalzata dalla sella e poi travolta dallo scooter: all'arrivo del personale medico e paramedico del 118, per Stella non c'era più nulla da fare. Il fidanzato 22enne è stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia in codice giallo. Illeso il 27enne che adesso è indagato per omicidio stradale: aveva un livello di alcol in corpo tre volte il limite consentito dalla legge .

Il messaggio di Ernia

Tra i centinaia di messaggi di cordoglio, c'è anche quello di Ernia: in una storia su Instagram, l'artista ha scritto: "Sono seriamente addolorato e non ho parole per descrivere quanto mi dispiaccia. Il mio pensiero in questo momento va alla famiglia e agli amici di Stella". La storia è poi accompagnata dalla canzone "Bella". Intanto questo pomeriggio, sabato 27 agosto, si è svolto il funerale nella chiesa di San Lorenzo a Nuvolera dove tutti gli amici, parenti e conoscenti hanno potuto darle l'ultimo saluto.