“Sei stata la migliore amica che potessi chiedere”: lacrime e dolore per Stella, morta a soli 19 anni Stella Mutti è morta all’età di 19 anni dopo essere stata investita da un ragazzo di 27 anni che era ubriaco alla guida.

A cura di Ilaria Quattrone

Stella Mutti

Stella Mutti si è spenta all'età di 19 anni. Si trovava con il suo fidanzato a bordo di uno scooter quando è stata investita da un uomo che è poi risultato positivo all'alcol test. Il tragico incidente è avvenuto tra giovedì 25 e venerdì 26 agosto a Rezzato, comune in provincia di Brescia, a pochi chilometri di distanza da Nuvolento, comune in cui era residente. Nel pomeriggio di oggi, sabato 27 agosto, si svolgerà il funerale dove amici e parenti si riuniranno per un ultimo saluto.

La 19enne era in sella alla moto del suo ragazzo

In base alle ricostruzioni degli investigatori, la 19enne era in sella alla moto del suo fidanzato, un ragazzo di 22 anni. Intorno all'1.30, la coppia si trovava all'incrocio tra via Garibaldi e via Matteotti. Lo scooter era fermo al semaforo e con loro c'era anche una Jeep guidata da un uomo di 27 anni. Non appena scattato il verde, l'auto ha improvvisamente svoltato a sinistra investendo la coppia. Stella è stata sbalzata dalla sella e ha fatto un volo di diversi metri.

Il 27enne indagato per omicidio stradale

È stato poi travolto dalla moto. Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 che però non hanno potuto far altro che costatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate. Il 22enne invece è stato trasferito in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia. Le forze dell'ordine hanno poi sottoposto il 27enne, originario di Mazzano, all'alcol test. Il ragazzo aveva in corpo un tasso alcolemico quasi tre volte oltre i limiti di legge. Per questo motivo, è indagato con l'accusa di omicidio stradale.

I funerali della ragazza

I funerali di Stella si svolgeranno alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo a Nuvolento. Tra coloro che hanno voluto condividere un ultimo ricordo della ragazza, c'è la sua migliore amica che su Instagram ha scritto: "Tu Stella sei stata la migliore amica che potessi chiedere, la vita è ingiusta, ora però posso dire che in cielo brilla la stella più bella e luminosa che io abbia mai visto e ti prometto che da oggi in poi ogni volta che guarderò il cielo vedrò te".