Stadio san Siro quasi salvo con il vincolo culturale, i Verdi: “Il Comune lanci un bando per la gestione” Il Comune di Milano, in una nota stampa, ha preannunciato la decisione della Sopraintendenza di apporre sullo stadio San Siro il vincolo culturale. Questo significa che non potrà essere abbattuto. Il gruppo consigliare dei Verdi invita Palazzo Marino di lanciare un bando per la rifunzionalizzazione e la gestione.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, sabato 29 luglio, il Comune di Milano ha diramato una nota stampa in cui preannunciava l'apposizione di vincolo culturale semplice sullo stadio Meazza. Per il momento non c'è alcuna conferma ufficiale da parte della Sopraintendenza. Questo vincolo però consentirebbe di non abbattere lo stadio San Siro.

La proposta del gruppo dei Verdi

Sulla nota diffusa dal Comune, si è espresso anche il gruppo dei Verdi che ribadisce ancora una volta come la demolizione e ricostruzione dell'impianto sportivo fosse "una strada senza uscita".

I consiglieri comunali, Francesca Cucchiara e Tommaso Gorini, affermano che il Comune adesso non debba rimanere ad aspettare che i privati elaborino un'iniziativa, ma debba dimostrare ambizione. Per questo l'invito è quello di "lanciare un bando internazionale per la rifunzionalizzazione e la gestione dello stadio e dell'area circostante".

Per il Comune il vincolo culturale potrebbe avere gravi conseguenze

Nella nota stampa, il Comune di Milano ha specificato che la decisione della Soprintendenza potrebbe avere conseguenze gravi sia per la sostenibilità economica dello stadio, ma anche perché in questo modo le squadre non potrebbero rimanere a Milano.

Per i Verdi però i dati dimostrerebbero il contrario: l'affitto dello Stadio per eventi porterebbe al Comune un profitto notevole. Palazzo Marino, infatti, riscuoterebbe annualmente dalle società calcistiche 8,562 milioni di euro: "Si comprende quindi che se lo stadio fosse utilizzato per concerti ed altri eventi sportivi per tutto il resto dell’anno ci sarebbero i margini per sostenere economicamente la struttura già oggi".

Alla luce di tutti questi motivi, i consiglieri chiederanno un ordine del giorno per "chiedere di commissionare uno studio sulla rifunzionalizzazione dello stadio Meazza che ci permetta di valutare questa opzione".

Nel frattempo, la società del Milan ha confermato che sarà costruito uno stadio a San Donato Milanese. Ieri sarebbe trapelata la notizia che anche l'Inter starebbe pensando a uno stadio a Rozzano.