Il piano del Comune di Milano per i concerti estivi a San Siro: limite di spettatori e metrò fino a tardi

Il Comune di Milano ha approvato le linee guida per lo svolgimento dei concerti estivi che si terranno nella stagione estiva del 2024 nel quadrante di San Siro, che comprende lo stadio ‘Giuseppe Meazza' e i due ippodromi, Snai e La Maura. Un piano che ha ottenuto il via libera dalla Prefettura e che intende ridurre le conseguenze che gli oltre 30 eventi già in programma possono avere sui residenti e sul traffico cittadino in generale. È stato fissato anche un orario massimo di conclusione degli spettacoli ospitati all'ippodromo La Maura, ovvero 23:30, che sarà esteso agli altri siti a partire dal 2025.

La capienza massima e il rispetto dei limiti acustici

Il primo punto fissato dalle linee guida riguarda la ricezione massima. I tre impianti possono ospitare 78.500 partecipanti e, nel caso in cui dovessero tenersi due concerti nella stessa serata, 78.500 sarà la capienza complessiva per i due stabilimenti.

Per tutta la stagione 2024 non saranno autorizzati più di 15 concerti in deroga ai limiti di legge nell'ambito dei decibel, di cui non più di cinque all'ippodromo La Maura. Infine, è prevista la sospensione degli eventi per almeno due giorni nell'arco di una settimana, anche non consecutivi.

Le indicazioni per i parcheggi e l'arrivo ai concerti

Quella di La Maura è la situazione che più preoccupa Palazzo Marino. L'ippodromo è già al centro di proteste dei residenti e dei vari comitati cittadini, perciò l'amministrazione comunale ha voluto adottare ulteriori misure per ridurre ancora i disagi per chi vive in zona. Innanzitutto, a partire già da quest'anno i concerti dovranno finire al massimo alle 23:30, limite che dal 2025 sarà adottato anche allo stadio ‘Meazza' e all'ippodromo Snai San Siro.

Dopodiché, è stato adottato l'allargamento della zona rossa, quella vietata alle auto private dei non residenti, e della verde di prefiltraggio. Ai promoter dei vari eventi viene chiesto di prevedere campagne informative per far arrivare i fan con i mezzi pubblici consigliando di parcheggiare punti ben definiti.

Per diminuire il traffico, l'indicazione è quella di consigliare ai partecipanti ai concerti di parcheggiare a Cascina Merlata e Rho, oppure nelle aree di interscambio di Bisceglie e Casina Gobba. Da lì si potrà usufruire della metropolitana e degli altri mezzi pubblici che, nei giorni degli eventi, avranno corse potenziate e orario allungato.