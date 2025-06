Sta per finire l’ossigeno, ma è bloccata nel traffico: salvata da Filippo, 16 anni, che la porta in moto all’ambulanza

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Fermato da una macchina ferma in coda, un ragazzo di 16 anni ha fatto salire in sella al suo motorino una signora che rischiava l'ipossia e l'ha portata fino all'ambulanza che in quel momento si trovava bloccata nel traffico nei pressi della Lariana. "Grazie Filippo, esistono ancora ragazzi straordinari", lo hanno salutato con un post sui social le persone coinvolte.

Secondo quanto appreso, i fatti risalirebbero alla giornata di ieri, venerdì 6 giugno, intorno alle ore 14:00 quando il traffico lungo la statale comasca era completamente in tilt, con lunghe code in entrambe le direzioni. Tra le vetture ferme in strada anche quella diretta verso l'ambulanza, bloccata a sua volta nell'altra direzione. È in quel momento che il 16enne passa di lì, a bordo del suo scooter insieme a un amico quando una donna, a bordo di un’auto, gli chiede aiuto perché in macchina con lei c'è una signora di 75 anni con problemi respiratori e una bombola dell’ossigeno quasi finita che rischia la vita. Filippo non ci pensa due volte, fa scendere l'amico dallo scooter e fa salire la 75enne malata sulla moto. Così, in pochi minuti il 16enne riesce a portarla fino all’ambulanza, dove è stata poi soccorsa dal personale del 118.

"Questo ragazzo, Filippo, è eccezionale. In coda fermi da Blevio, verso Como, avevamo in macchina una signora con l'ossigeno quasi terminato con rischio di ipossia", racconta la signora in un post su Facebook. "Abbiamo fermato questo ragazzo che l'ha caricata in moto ed è andato incontro all'ambulanza che era bloccata quasi a Como. Esistono ancora i ragazzi straordinari. Grazie Filippo". Alla sua voce, sui social fanno da eco decine di commenti d'elogio per il ragazzo che potrebbero riassumersi così: “Chapeau a Filippo e complimenti ai genitori per aver cresciuto un ragazzo così bravo ed altruista”.