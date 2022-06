Spunta un coltello nella rissa tra ragazzini, 18enne finisce in ospedale Un diciottenne è stato raggiunto da una coltellata questa notte a Pandino, nel Cremasco. Fortunatamente non è in pericolo di vita.

Nottata di violenza a Pandino, nel Cremonese, dove un gruppo di ragazzini, per lo più minorenni, si è affrontato a calci e pugni. La rissa, andata in scena in piena notte, ha riguardato diversi giovani. Uno di loro, a un certo punto, ha estratto un coltello, ferendo fortunatamente lievemente uno dei rivali.

Diciottenne accoltellato a Pandino, non è in pericolo di vita

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. Al loro arrivo, i sanitari si sono presi cura del ragazzo ferito, un diciottenne di Monte Cremasco, raggiunto di striscio dalla lama. Dopo una prima medicazione in loco, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Crema dove è stato preso in cura dai medici della struttura. Le sue condizioni non desterebbero particolari problemi. A Pandino, insieme agli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia locale che hanno subito dato il via alle indagini.

Le indagini affidate ai carabinieri

Dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti ed effettuato i rilievi del caso, i militari si sono messi sulle tracce degli aggressori, nel frattempo datisi alla fuga. Nel corso della notte, i carabinieri sono riusciti a identificare e fermare alcuni dei presunti partecipanti all'aggressione, diversi dei quali non ancora maggiorenni. I militari incroceranno le informazioni raccolte con le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona per ricostruire esattamente quanto accaduto. Al momento non risultano arrestati.