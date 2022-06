Si scontra con un’auto mentre era sulla sua bici: 12enne finisce in ospedale con un trauma cranico Un ragazzino di 12 anni si trovava in sella alla sua bici quando si è schiantato contro un’auto: è stato trasferito in ospedale con un trauma cranico.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è scontrato con un'auto mentre si trovava in sella alla sua bici: è quanto accaduto a un ragazzino di 12 anni che è stato ricoverato in ospedale. L'incidente è avvenuto a Seveso, comune in provincia di Monza e Brianza. Il minorenne ha una prognosi di venticinque giorni a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso.

Lo scontro con l'auto

In base a quanto ricostruito, l'incidente è avvenuto nella serata di giovedì 16 giugno: intorno alle 23, il dodicenne si trovava tra corso Garibaldi e via Cacciatori delle Alpi quando è finito contro una Volkswagen Golf nera, con al volante un ragazzo di 25 anni anche lui residente nel comune brianzolo: il minorenne infatti stava scendendo lungo il tratto quando si è trovato di fronte il veicolo. Sono state quindi immediatamente chiamate le forze dell'ordine e i soccorsi.

Il 12enne trasferito in ospedale con un trauma cranico

Non è chiaro se il dodicenne avesse con sé tutte le protezioni del caso: sul posto, è stato inviato il personale medico a bordo di un'ambulanza. Il ragazzo è stato poi trasferito in codice giallo all'ospedale Niguarda di Milano: stando a quanto riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) avrebbe riportato un trauma cranico e la frattura di un dito della mano sinistra. Sono stati poi inviati anche i carabinieri della compagnia di Seregno che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità. Nelle prossime ore ci saranno maggiori accertamenti.