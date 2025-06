Spruzzano spray al peperoncino nella metropolitana a Milano: evacuato un treno della M1

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Un treno della linea rossa M1 della metropolitana di Milano è stato fatto evacuare dai vigili del fuoco nella serata di oggi, mercoledì 4 giugno. Stando a quanto emerso finora, pare che qualcuno abbia spruzzato lo spray al peperoncino generando una nube irritante che è entrata in contatto con alcuni passeggeri provocando lievi irritazioni e bruciori. Una persona, in particolare, è stata trasportata in codice verde al pronto soccorso per il bruciore alle mucose. Al momento, non è chiaro se il responsabile sia stato individuato o meno, gli accertamenti sono stati affidati agli agenti della Questura di Milano.

L'episodio è avvenuto intorno alle 20 del 4 giugno nei pressi della fermata Cairoli della linea rossa M1 della metropolitana. All'interno di un convoglio che viaggiava in direzione Sesto Primo Maggio, una persona avrebbe azionato lo spray al peperoncino alla presenza di altri passeggeri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dal Comando provinciale di via Messina che, insieme al personale sicurezza dell'Azienda trasporti milanesi (Atm), hanno provveduto a far evacuare il treno a scopo prudenziale. Il nucleo Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico ha accertato che non ci fossero pericoli nell'aria, ma ai passeggeri è stato chiesto comunque di attendere il treno successivo mentre quello sul quale stavano viaggiando è stato mandato al deposito per una bonifica.

Nel frattempo il personale sanitario, inviato dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un'ambulanza e un'auto medica, ha valutato sul posto una donna di 43 anni e un bambino di 3 anni. Una 46enne, invece, avrebbe accusato sintomi lievi di intossicamento.