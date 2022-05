Spray urticante in un bar, sette persone soccorse dal 118: tra loro anche una donna incinta Allarme in un bar di via Statuto a Bergamo. Sette persone sono state soccorse dal 118 dopo aver lamentato un fastidio ad occhi, naso e gola.

Allarme in un bar di via Statuto a Bergamo. Sette persone sono state soccorse dal 118 dopo aver lamentato un fastidio ad occhi, naso e gola. Tra loro, anche una donna di 37 anni incinta trasferita per precauzione al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. L'intera area è stata inibita dalle forze dell'ordine intervenute insieme ai vigli del fuoco e ai soccorritori inviati dall'Areu.

Sette persone soccorse in un bar: c'è anche una donna incinta

Come comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, al locale bergamasco sono arrivati gli operatori sanitari del 118 insieme a due squadre dei vigili del fuoco, delle quali una del Nucleo biologico, chimico, radiologico e nucleare, e la polizia locale di Bergamo. Subito sono state coordinate le operazioni per inibire l'area con del nastro adesivo mentre il locale veniva fatto evacuare insieme ad altre attività commerciali vicine al bar. La donna incinta, riporta l'Ansa, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII per alcuni accertamenti in codice verde.

Sulla vicenda indaga la polizia locale di Bergamo

Al momento non sarebbe stata riportata alcuna irregolarità nel bar in questione e gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'accaduto. Non è infatti ancora chiaro cosa abbia portato gli avventori del locale a sentirsi male anche se tra le ipotesi al vaglio vi è la possibilità che qualcuno abbia spruzzato lo spray al peperoncino nei bagni del bar o lungo via Statuto stessa. Per verificare la teoria, le forze dell'ordine visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per risalire agli eventuali responsabili.