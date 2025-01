video suggerito

Spray al peperoncino spruzzato in discoteca all'Aprica la notte di Capodanno: 300 persone evacuate I carabinieri cercano ora di individuare i responsabili attraverso le telecamere di videosorveglianza del locale. La rabbia dei gestori: "Purtroppo ci sono ancora persone così nel mondo, che non sanno divertirsi e vogliono solo fare danni"

Trecento persone evacuate la notte di Capodanno alla discoteca Charlie di Aprica (Sondrio), dopo che qualcuno ha spruzzato spray urticante al peperoncino in mezzo alla pista da ballo. Con tanto di spintoni e panico tra la folla che cercava di uscire dal locale, spaventata.

È accaduto dopo i festeggiamenti della mezzanotte, intorno alle 3.30 del 1 gennaio. Due ragazze sono state medicate sul posto per sintomi lievi come malessere, bruciore e lacrimazione agli occhi, tosse e nausea. Nessuno dei presenti, fortunatamente, ha avuto bisogno di essere trasportato in ospedale.

"Purtroppo ci sono ancora persone così nel mondo, che non sanno divertirsi e vogliono solo fare danni. Grazie per la pazienza che avete avuto per l’uscita anticipata. Domani recuperiamo facendo festa insieme, come sempre", hanno scritto stamattina sui social del locale i gestori della discoteca Charlie.

Nel frattempo sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Sondrio, che stanno visionando le telecamere di videosorveglianza della discoteca per identificare gli autori del gesto.