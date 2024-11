video suggerito

Spray al peperoncino in una classe del liceo Virgilio a Milano, otto studenti intossicati Uno studente avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino all’interno di una classe dell’istituto scolastico in via Carlo Pisacane a Milano: sono stati otto gli studenti intossicati dal gas urticante. Nessuno di loro è stato portato in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Allarme questa mattina, venerdì 15 novembre, all'interno del liceo Virgilio a Milano. Secondo quanto emerso al momento uno studente avrebbe spruzzato dello spray al peperoncino all'interno di una classe dell'istituto scolastico in via Carlo Pisacane: sono stati otto gli studenti intossicati dal gas urticante, e valutati sul posto dai sanitari del 118. Nessuno di loro è stato portato in ospedale.

I soccorritori dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono infatti intervenuti con diversi equipaggi. Nessuno degli studenti intossicati, tutti adolescenti, è grave, ma diversi di loro presentavano i classici sintomi di chi respira lo spray al peperoncino: bruciore agli occhi e alle vie respiratorie.

Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, ma il loro intervento non è stato necessario.