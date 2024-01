Speaker perde il portafoglio in un locale e lo ritrova nella cassetta della posta: “Esiste ancora l’onestà” Miky Boselli aveva perso il portafoglio durante una serata in un locale bergamasco lo scorso giovedì 11 gennaio. Lo speaker, dopo aver sporto denuncia, lo ha ritrovato all’interno della sua cassetta della posta: “Non è stato toccato nulla, un gesto bellissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Miky Boselli (foto da Facebook)

Uno speaker radiofonico di Radio Number One, Miky Boselli, ha perso il suo portafoglio in un locale di Colognola, a Bergamo, lo scorso giovedì sera 11 gennaio. La mattina seguente, pensando che qualcuno glielo avesse rubato, è andato dai carabinieri a sporgere denuncia e poi a bloccare il bancomat. Tornato a casa, però, ha ritrovato il portafoglio all'interno della cassetta delle lettere: "Non mancava nulla", ha raccontato, "è un segnale di speranza, al mondo d’oggi esiste ancora l’onestà".

La denuncia ai carabinieri

A riportare la storia che ha visto come protagonista Boselli è il quotidiano L'Eco di Bergamo, al quale lo speaker ha voluto raccontare la propria vicenda perché è "una bella notizia che dimostra come ci siano ancora persone oneste in un mondo". Boselli si è reso conto di non avere più il portafoglio solo la mattina dopo la serata trascorsa in un locale bergamasco.

La prima cosa che ha fatto lo speaker milanese, ma bergamasco di adozione, è stata andare dai carabinieri per sporgere denuncia, dato che pensava glielo avessero rubato, e poi pensare di bloccare il bancomat per evitare spiacevoli sorprese.

Il ritrovamento del portafoglio

Tornato dalla caserma, Boselli ha guardato come è solito fare all'interno della cassetta postale: "C’era il mio portafoglio e dentro non mancava nulla", ha ricordato, "ho tirato un sospiro di sollievo".

"Non è stato toccato nulla", ha ribadito lo speaker, "temevo già il peggio per la carta di credito". Così alla fine la denuncia presentata ai carabinieri si è rivelata, per fortuna, inutile. Boselli ha voluto, comunque, ringraziare la persona che gli ha fatto riavere il portafoglio: "Ha fatto un bellissimo gesto di cui sono profondamente grato", ha concluso, "al mondo d’oggi esiste ancora l’onestà".