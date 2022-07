Sparito il telefono della 73enne uccisa a Malnate: potrebbe essere la chiave per trovare l’assassino È sparito il cellulare di Carmela Fabozzi, la donna di 73 anni trovata in una pozza di sangue a Malnate (Varese).

A cura di Ilaria Quattrone

È sparito il cellulare di Carmela Fabozzi, la pensionata di 73 anni trovata in una pozza di sangue all'interno del suo appartamento a Malnate (Varese). I carabinieri stanno lavorando incessantemente per poterlo trovare perché dentro potrebbero esserci informazioni utili a risalire all'identità dell'assassino. La donna viveva in via Sanvito, centro storico di Malnate.

È stato il figlio a dare l'allarme

Il suo corpo è stato trovato nella serata di venerdì 22 luglio: è stato il figlio a dare l'allarme. L'uomo al momento non è indagato: l'imprenditore era infatti andato in Svizzera a casa della sua compagna. A un primo esame, sembrerebbe che la donna sia stata colpita con un corpo contundente. L'arma però non è stata trovata. Gli inquirenti stanno analizzando i movimenti bancari e tutti gli elementi che possono aiutare a capire chi possa essere stato.

Nessun segno di effrazione in casa

In casa non sono stati trovati né segni di effrazione né elementi che possano lasciare pensare all'incursione di un ladro. I vicini hanno rivelato che la donna è stata avvistata con un uomo e che uno sconosciuto avrebbe provato a cercarla. Gli inquirenti hanno sentito il figlio, il fratello, la compagna e alcuni vicini di casa: non sembrerebbero esserci mai stati dissidi tra loro.

Supporto psicologico per i residenti

I residenti sono rimasti scioccati da questa vicenda e per questo motivo il Comune ha offerto loro supporto psicologico. Due di loro, mentre i soccorritori stavano arrivando sul posto, hanno anche provato a rianimare la 72enne, ma era già morta. Domani, lunedì 25 luglio, sarà eseguita l'autopsia.