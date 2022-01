Spari in strada a Milano: ragazzo di 26 anni ferito a una gamba, trasferito in ospedale Spari in strada a Milano: un uomo di 26 anni è stato ferito a una gamba. Il movente sembrerebbe essere legato a questioni di droga. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica.

A cura di Ilaria Quattrone

Sparatoria in strada a Milano: nella serata di ieri, sabato 8 gennaio, in piazza Monte Falterona è stato ferito a una gamba un ragazzo di 26 anni. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che l'uomo sia stato colpito per questioni legate allo spaccio di droga. Sul caso indaga la squadra mobile. Il giovane è stato trasferito in ospedale, ma fortunatamente non verserebbe in gravi condizioni.

Non si conosce l'identità dell'aggressore

In piazza, al numero civico 1, è intervenuta un'ambulanza: dopo aver fornito le cure sul posto, il 26enne è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Carlo. La polizia, insieme alla Scientifica, ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Non si conosce, per il momento, l'identità dell'aggressore. Quest'ultimo avrebbe sparato diversi colpi, ma solo uno avrebbe raggiunto il 26enne. Dopodiché è fuggito prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Sarà quindi il 26enne che, ascoltato dalle forze dell'ordine, potrà fornire un quadro più preciso di quanto accaduto.

A Roma, spari in pieno giorno

Alcuni giorni fa, anche a Roma in una zona periferica, sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. Nel pomeriggio di mercoledì 5 gennaio, un uomo a bordo di uno scooter e con il volto coperto da un casco integrale ha sparato in pieno giorno. Un proiettile ha colpito un'auto ferma in sosta. Anche in questo caso, ovviamente, sono intervenuti gli agenti della polizia scientifica e della squadra mobile. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che i colpi fossero diretti a un pregiudicato che vive nel quartiere.