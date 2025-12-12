Sparatoria tra i boschi della Bergamasca, grave un 21enne: ferito un 28enne

Due ragazzi di 21 e 28 anni sono rimasti coinvolti in una sparatoria a Solto Collina (Bergamo). Il più giovane dei due è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Immagine di repertorio

Nel corso della serata di ieri, giovedì 11 dicembre, si è verificata una sparatoria a Solto Collina, un piccolo comune in provincia di Bergamo. Stando a quanto riferito, nello scontro a fuoco sarebbero rimasti coinvolti due giovani, rispettivamente di 21 e 28 anni. Il primo è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica della sparatoria

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati ieri sera in via Donizetti, la strada del paese che porta verso Fonteno, un piccolo comune in provincia di Bergamo, in una zona periferica boschiva. È lì che un 21enne e un 28enne avrebbero dato il via a una sparatoria. A segnalare l'accaduto sono stati due automobilisti di passaggio che, all'incirca verso le ore 21:30, avrebbero trovato il più giovane dei ragazzi disteso a terra, sporco di sangue.

Subito dopo la segnalazione, sono giunti sul posto gli operatori sanitari inviati da Areu (l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) a bordo di due ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso. Constatate le gravi condizioni del 21enne, i medici e i paramedici del 118 hanno deciso di trasportarlo all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo con la massima urgenza. Ricoverato anche il 28enne, seppure in condizioni meno gravi.

Insieme a loro, sono giunti sul posto anche i carabinieri della compagnia di Clusone che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento, i militari si starebbero concentrando sull'identificazione dei ragazzi, la cui identità rimane sconosciuta, e sulle motivazioni che hanno dato origine alla sparatoria.