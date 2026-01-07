milano
Spara una raffica di colpi di pistola a salve in piazza la notte di Natale: denunciato un 27enne

I carabinieri hanno denunciato un 27enne che la notte di Natale a Vimercate (Monza) ha esploso una raffica di colpi di pistola a salve in aria.
A cura di Enrico Spaccini
Un 27enne è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Vimercate (in provincia di Monza e della Brianza) per accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico. Stando a quanto accertato dalle indagini, il giovane aveva esploso diversi colpi di pistola (a salve) nella notte di Natale in piazza in presenza di numerose pistole. I militari sono riusciti a identificarlo grazie ai filmati delle telecamere di sorveglianza comunali che lo avevano ripreso sparare in aria con due armi diverse.

Il fatto si è verificato nella notte tra il 24 e il 25 dicembre in piazza Marconi a Vimercate. Un giovane, probabilmente per festeggiare il Natale, aveva sollevato in aria due pistole e aveva esploso una raffica di colpi in aria. Poco dopo, alcuni residenti hanno segnalato il fatto alle forze dell'ordine, allarmati per il fatto che in quel momento in strada erano presenti diverse persone.

Già dalle prime verifiche, i carabinieri della Stazione locale hanno appurato che si trattava di colpi sparati con una pistola a salve. Dopodiché, sono stati acquisite e analizzate le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza comunali. Grazie a quei filmati, i militari sono riusciti in poco tempo a identificare l'autore del gesto, rintracciato poco dopo ancora nelle vicinanze della piazza. Si tratta di un 27enne, di origine egiziana e residente a Busnago, nel Monzese, già noto alle forze dell'ordine e che è stato, quindi, denunciato in stato di libertà alla Procura per i reati di accensioni ed esplosioni pericolose in luogo pubblico.

