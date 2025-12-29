Ordina cibo a domicilio per Natale e minaccia il rider con una pistola: 31enne denunciato

Un 31enne di Pavia è stato denunciato per minaccia aggravata. L’uomo avrebbe puntato la pistola contro un rider che il giorno di Natale gli aveva consegnato il cibo ordinato online.

Foto di repertorio

I carabinieri di Pavia hanno denunciato un 31enne con l'accusa di minaccia aggravata nei confronti di un rider. Stando a quanto ricostruito dai militari, lo scorso giovedì 25 dicembre, giorno di Natale, aveva ordinato cibo online e aveva poi minacciato il ragazzo che gli aveva consegnato gli alimenti con una pistola. Durante i vari accertamenti, è stato trovato in casa anche un passamontagna.

La chiamata alla centrale operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Pavia è arrivata nel primo pomeriggio di Natale e i militari sono intervenuti con numerose pattuglie nei pressi di un'abitazione nel centro cittadino. Poco prima un rider era arrivato in quella casa per portare il cibo che era stato ordinato tramite un'applicazione di consegna a domicilio. Arrivato là, però, un uomo gli avrebbe puntato contro una pistola e lo avrebbe minacciato.

Dopo aver cinturato e messo in sicurezza la zona, i carabinieri del nucleo Operativo Radiomobile hanno individuato il presunto responsabile, un 31enne che nel frattempo si era nascosto in casa. In poco tempo i militari hanno sequestrato l'arma, che è risultata essere una pistola a salve alla quale era stato rimosso il tappo rosso. Nei controlli seguenti sono state trovate anche altre munizioni a salve e un passamontagna. Il 31enne, italiano, è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Reparto e denunciato alla Procura di Pavia con l'ipotesi di reato di minaccia aggravata.