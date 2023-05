Spara più colpi in strada dalla finestra di casa: scatta la denuncia e il sequestro dell’arma Un 48enne nel pomeriggio di domenica 7 maggio si era affacciato dalla sua finestra impugnando una carabina e sparando in strada: subito i residenti hanno allertato i carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

È stato denunciato in stato di libertà il 48enne che nel pomeriggio di domenica 7 maggio si è affacciato dalla sua finestra impugnando una carabina e sparando in strada. Fortunatamente l'arma era ad aria compressa ma aveva sollevato il panico di tutti i residenti della zona che hanno subito allertato i carabinieri di Cantù, in provincia di Como.

L'intervento dei carabinieri

Subito sul posto si erano recate alcune pattuglie dei carabinieri di Fino Mornasco e di Cermenate: l'uomo era stato immediatamente identificato. Non ci sarebbe stato nessun motivo alla base un simile gesto. I militari una volta in casa sua hanno perquisito tutte le stanze: le armi era tutte regolarmente denunciate, ma è ugualmente scattato il sequestro per violazione delle normative sull'utilizzo. Per lui successivamente è scattata la denuncia in stato di libertà.

Ragazzini sparando colpi in aria da un piazzale

Altri colpi di arma la scorsa notte in via Borgazzi a Monza. Qui i residenti hanno visto alcuni ragazzini esplodere alcuni colpi in aria con una pistola. Sul posto si sono precipitati alcune volanti della polizia: i ragazzi si trovavano nel parcheggio di un centro commerciale e così sono stati subito bloccati. Sono stati identificati 24 ragazzini tra i 16 e i 19 anni.

A possedere la pistola era un giovane di 18 anni: nella sua auto nascondeva una pistola semiautomatica a salve replicante una Glock con caricatore disinserito e cartucce a salve riposte all’interno di una scatola.

Stando a quanto riferisce la Questura di Monza, il ragazzino ha confermato quanto era accaduto: ha spiegato anche aveva trascorso la serata con i suoi amici in un locale della zona in occasione della festa del suo compleanno. Come regalo gli amici gli avevano regalato una pistola scacciacani: quella stessa sera l'avrebbe provata sparando dei colpi in aria. Così il 18enne è stato segnalato per aver esploso spari in luogo pubblico, procurando allarme tra i residenti.