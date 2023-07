Spara in strada e poi si barrica in casa: fermato un uomo di 61 anni Questa mattina a Pavia un uomo di 61 anni si è barricato in casa dopo aver sparato un colpo di pistola in aria e aver minacciato di uccidersi.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 61 anni, nella mattinata di oggi martedì 25 luglio, ha sparato un colpo di pistola in strada a Pavia. Subito dopo si è barricato in casa e ha minacciato di uccidersi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia che lo hanno disarmato e lo hanno portato in ospedale dove adesso è ricoverato nel reparto di Psichiatria. Fortunatamente non si segnalano altri feriti.

L'uomo avrebbe sparato un colpo in aria

L'uomo abita in un palazzo che si trova nella strada privata Ubicini, più precisamente nella traversa di via Bonetta, in pieno centro storico. Verso le 9 di oggi, avrebbe parcheggiato e una volta vicino casa avrebbe sparato un colpo di pistola. Appena ha varcato il portone del palazzo dove vive, si sarebbe fermato dalla portinaia. Avrebbe iniziato a urlarle che si sarebbe ammazzato. Sarebbe poi entrato in casa e si sarebbe barricato nel suo appartamento al primo piano.

Il 61enne è un medico in pensione

Medico in pensione, il 61enne avrebbe fatto vivere momenti di paura e terrore. La portinaia ha allertato prontamente le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Pavia. Gli investigatori hanno, per prima cosa, isolato la zona così da evitare feriti o morti. Dopodiché hanno richiesto un intervento di un negoziatore per convincerlo a uscire.

L'ex moglie lo ha convinto a uscire dal suo appartamento

Sembrerebbe che grazie all'intervento dell'ex moglie, che però non abita più con lui, è stato possibile convincerlo a uscire dal suo appartamento. L'uomo è stato assistito e poi portato in ospedale dove è stato ricoverato nel reparto di Psichiatria.