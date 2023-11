Spaccia droga a finti clienti di un bar: un pusher in manette dopo una segnalazione sull’app della polizia Un uomo di 58 anni vendeva droga ad acquirenti che si fingevano clienti di un bar: le dosi le nascondeva in un giardino vicino al locale.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Un uomo di 58 anni è finito in manette per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L'arresto è scattato dopo che gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Comasina hanno ricevuto una segnalazione tramite l'applicazione YouPol della polizia si Stato in cui qualcuno spiegava la presenza di una persona dedita allo spaccio di droga all'interno di un bar in via Mercantini a Milano. Subito gli agenti si sono attivati per effettuare controlli: in poco tempo hanno scoperto la presenza di numerose persone che, fingendosi clienti del bar, acquistavano dosi di droga.

Durante uno dei controlli gli agenti hanno visto il uomo, ovvero il pusher 58enne, parlare all'interno del bar con un cliente: lo spacciatore, originario del Marocco, è uscito dal bar per recarsi in un giardino lì vicino e ritornare nel locale dopo aver prelevato qualcosa dal terreno per scambiarlo poi con l’acquirente. Il finto cliente del bar è stato fermato poco distante dagli agenti che lo hanno trovato in possesso di una dose di hashish appena venduta dal 58enne.

Gli agenti quando hanno arrestato il 58enne gli hanno sequestrato 560 euro, un telefono cellulare utilizzato per l’attività illecita e hanno trovato 14,6 grammi di hashish nel parco da dove precedentemente aveva prelevato la dose di droga da vendere. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo aveva precedenti e che era irregolare in Italia. Ora dovrà difendersi dall'accusa di spaccio.