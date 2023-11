Il video in cui si vede come rubano gli zaini ai clienti nei bar di Milano: svelata la tecnica dei ladri Tre persone sono state arrestate perché accusate di aver derubato due persone dei loro zaini in alcuni locali di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Lunedì 13 novembre a Milano, la polizia ha arrestato in flagranza di reato tre persone (un 53enne, un 40enne e una donna di 23 anni) perché ritenuti responsabili dei furti aggravati in concorso compiuti ai danni di due clienti di locali pubblici che erano intenti a consumare i pasti. A seguito delle frequenti denunce di furti all'interno di ristoranti e negozi, gli agenti della sesta sezione della squadra mobile sono impegnati in quotidiani servizi di controllo del territorio.

Due uomini rubano uno zaino in un locale di via Torino

Lunedì pomeriggio in via Torino, i poliziotti hanno notato due cittadini che, poco dopo le ore 13, si sono scambiati dei cenni di intesa: uno è rimasto nei pressi della fermata dei mezzi pubblici e l’altro, un 53enne, è entrato nel locale. Qui, dopo aver notato lo zaino a terra di una ragazza che stava pranzando con un’amica, ha prima verificato che non fosse ancorato alla sedia e poi, approfittando dei clienti in coda, lo ha preso ed è uscito. L'uomo è stato subito fermato dagli agenti.

Si fingono turisti e derubano un 28enne

Il complice, subito dopo l'arresto del ladro, è scappato. I poliziotti invece hanno riconsegnato lo zaino alla legittima proprietaria – una donna di 21 anni – al cui interno c'era denaro e un computer. Nel tardo pomeriggio, gli agenti della squadra mobile sono intervenuti in zona Porta Venezia. Alle 18.20, in via Melzo, hanno notato un uomo (40 anni) e una donna (23 anni) che, fingendo di essere turisti, osservavano le borse e gli effetti personali delle persone impegnate a consumare aperitivi. I due finti turisti si sono seduti vicino a un gruppo di ragazzi che stava consumando un aperitivo. Il quarantenne ha poi scambiato il suo zaino con quello della vittima (un 28enne) mentre la 23enne faceva da palo.

Dopodiché sono entrambi scappati con lo zaino, ma poco dopo sono stati fermati dalla polizia.