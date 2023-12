Viaggia con quattro chili di droga nascosta in una pentola: arrestata una pusher all’aeroporto di Malpensa I finanzieri della compagnia di Malpensa (Varese) hanno arrestato una donna con l’accusa di traffico internazionale di stupefacenti: viaggiava trasportando quattro chili di cocaina dal valore di 300mila euro.

A cura di Giorgia Venturini

Pensava di non essere scoperta. Di riuscire a superare i controlli all'aeroporto di Malpensa senza che i finanzieri non si accorgessero dei quattro chili di cocaina nascosti in una pentola. Ma il suo piano non ha funzionato: le Fiamme Gialle della compagnia di Malpensa (Varese) hanno arrestato una donna italiana di 47 anni con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti.

La droga nascosta nel doppio fondo di una pentola

I finanzieri si sono insospettiti su un bagaglio sbarcato da un volo partito dall'Ecuador e hanno proceduto con la perquisizione: al suo interno hanno trovato un carico di quattro chili di cocaina nascosto nel doppio fondo di una pentola arrivato nell'hub internazionale. La droga è stata scoperta dopo che i militari hanno forato con un trapano la padella che risultava troppo pesante e ha quindi acceso tutti i sospetti degli investigatori. Stando ai successivi accertamenti, la carico di droga avrebbe fruttato circa 6mila dosi per un valore di 300mila euro.

Come è stata scoperta la pusher

Il bagaglio è stato ricomposto e i finanzieri lo hanno seguito fino a quando non è arrivato alla sua proprietaria, una donna di 47 anni di Cupra Marittima (Ascoli Piceno). A questo punto la 47enne è stata fermata. Sono continuate poi le ispezioni a casa della donna: qui è stato trovato hashish, un bilancino di precisione, e due telefoni cellulari che saranno analizzati per ricostruire la rete di clienti e di fornitori della pusher. Per lei è scattato l'arresto che è già stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Fermo. Ora l'arrestata dovrà difendersi dall'accusa di traffico internazionale di stupefacenti.