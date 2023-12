Picchiano e rapinano tre ragazzi su un bus: arrestati quattro minorenni Quattro minorenni sono finiti in arresto perché ritenuti i responsabile di un’aggressione e di una rapina su un bus a Bergamo ai danni di altri tre giovani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Erano saliti a bordo di un bus partito dalla Stazione di Bergamo e diretto al Luna Park di Celadina e avevano iniziato a prendere di mira tre giovani ventenni fino ad arrivare a prenderli a calci e a pugni. Poi una volta sottratto a loro anche un cellulare erano scappati via. Ora per quattro giovanissimi, tutti minorenni, sono scattate quattro ordinanze cautelari. Sono stati ritenuti responsabili della rapina messa a segno il 23 settembre all'interno di un mezzo dell'Atb, l'azienda dei trasporti pubblici della città di Bergamo.

Stando alla ricostruzione dei fatti, le vittime erano state subito soccorso dagli operatori del 118: avevano riportato lesioni al volto e in testa. Poi i tre 20enne si erano presentati in Questura a Bergamo per presentare denuncia. Da qui erano scattate le indagini degli agenti della Squadra Mobile che in poco tempo, anche grazie alle immagini di video sorveglianza interne ed esterne al mezzo, hanno individuato alcuni dei ragazzi partecipanti all'aggressione.

Poi sono riusciti a risalire a tutti e quattro i partecipanti del gruppo. A incastrarli anche il fatto che durante le perquisizioni in casa dei giovanissimi sono stati trovati gli stessi indumenti utilizzati il giorno della rapina. Per tre di loro è scattata la misura della permanenza a casa (misura equivalente agli arresti domiciliari per i maggiorenni) e per un altro il collocamento coattivo in comunità.