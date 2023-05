Spaccia cocaina portandosi il figlio di 11 anni: patteggia un anno di carcere Un uomo ha patteggiato un anno di carcere dopo che è stato arrestato con l’accusa di spacciare sostanze stupefacenti tra alcuni comuni della provincia di Cremona: durante queste attività, avrebbe portato sempre con sé il figlio di 11 anni.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di cinquant'anni è stato arrestato dalla polizia di Cremona con l'accusa di aver spacciato cocaina: ad aggravare la sua posizione, la notizia che spesso durante questa attività portava con lui anche il figlio di undici anni. E infatti quando è stato fermato, aveva con sé il ragazzino. Il cinquantenne, al termine del procedimento, ha patteggiato un anno di carcere e dovrà pagare mille euro di multa. Grazie al beneficio della condizionale, il cinquantenne è tornato in libertà.

Il cinquantenne fermato in automobile con il figlio seduto accanto

Sulla base delle indagini svolte dagli investigatori, l'uomo avrebbe gestito un traffico di droga tra Pescarolo e i comuni limitrofi. Gli investigatori l'hanno fermato mentre si trovava in automobile e dopo aver consegnato droga ad alcuni clienti. Quando i poliziotti lo hanno bloccato, hanno visto che sul sedile passeggero c'era un bambino: si trattava proprio del figlio di undici anni dell'uomo che probabilmente lo stesso ha portato con sé solo per non destare sospetti.

L'uomo ha patteggiato un anno di carcere

Nonostante questo, il responsabile è stato arrestato e successivamente è stato posto ai domiciliari. Nel frattempo la Squadra Mobile è riuscita a raccogliere le testimonianze di alcuni clienti ed è riuscita a sequestrare diverse dosi di cocaina e denaro che probabilmente arrivata dall'attività di spaccio.

Leggi anche Condannato a quattro anni per violenze sessuali su minori: pedofilo finisce in carcere

Al termine del processo, il cinquantenne – che era incensurato – ha patteggiato un anno di carcere. Dovrà inoltre pagare mille euro di multa. Ha poi ottenuto il beneficio della condizionale che gli ha permesso di tornare in libertà.