Sottomettono e pretendono migliaia di euro da un conoscente, coppia arrestata Hanno estorto denaro per diversi mesi a un loro conoscente. E se non li pagava, lo pestavano. Una coppia è stata arrestata con l’accusa di estorsione e stalking.

Con l'accusa di estorsione continuata, stalking, violenze di domicilio e lesioni personali, una coppia della provincia di Mantova è stata arrestata dai carabinieri. Negli ultimi anni, infatti, avrebbero estorto denaro a un loro conoscente per diverse migliaia di euro. E se non pagava quando doveva, lo riempivano di botte.

I primi rapporti con la vittima

La vittima, un 50enne di Viadana nel Mantovano, li aveva conosciuti diversi anni fa. Non si può dire che con quella coppia era nato un rapporto di amicizia, ma nemmeno che fossero estranei.

Poi, un giorno, i due hanno iniziato a chiedergli del denaro. Ma non finiva qua: perché quando non accettava le loro richieste, erano pronti a pestarlo.

L'arresto della coppia

Sia l'uomo di 49 anni che la donna di 51 sono stati arrestati in flagranza di reato. Secondo le indagini, infatti, avevano costretto la loro vittima a un rapporto di sottomissione.

Ora i due, entrambi originari della Romania, si trovano in carcere in custodia cautelare. Come ricostruito dai militari, la coppia era solita alternare il proprio domicilio tra Viadana e altri Comuni del territorio mantovano.

Estorsioni per diverse migliaia di euro

In tutti questi mesi di gravi vessazioni e soprusi, sarebbero riusciti a estorcergli diverse migliaia di euro. Ora dovranno rispondere di varie accuse, come estorsione continuata, stalking, violenze di domicilio e lesioni personali.

