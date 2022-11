Minaccia sessualmente l’amante ultra 80enne e si fa consegnare 50mila euro: in manette una donna Una donna di 47 anni è finita in manette perché era riuscita a estorcere all’amante ultra-ottantenne 50mila euro. Lo minacciava di diffondere video dei loro rapporti sessuali.

A cura di Giorgia Venturini

È riuscita a estorcere a un uomo ultra-ottantenne 50mila euro ricattandolo di rivelare ai suoi familiari i loro rapporti extra coniugali e di diffondere dei contenuti a sfondo sessuale sul suo conto. Ora le minacce ed estorsioni dopo mesi sono finite grazie all'intervento dei carabinieri e all'arresto della donna, una 47enne etiope.

La vittima ha presentato denuncia

Le indagini dei carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Milano Porta Magenta sono scattate dopo la denuncia della presunta vittima. Così è stato scoperto che la donna aveva pianificato continue minacce nei confronti dell'anziano per avere soldi. Alla fine la somma che è riuscita a estorcere è di 50mila euro.

L'arrestata ha sfruttato lo stato di soggezione del pensionato tanto che le sue richieste diventavano sempre più gravose con il passare del tempo. L'anziano era sotto minaccia della donna: la 47enne era pronta a svelare ai familiari dell'uomo i rapporti extra coniugali che avevano avuto diffondendo dei contenuti a sfondo sessuale, se non avesse avuto i soldi richiesti.

Gli arresti ai domiciliari

Al termine delle indagini per la donna sono scattati gli arresti ai domiciliari. Dagli accertamenti è emerso che aveva già dei precedenti per spaccio internazionale di stupefacenti. Il suo arresto ora è stato già convalidato: davanti al giudice deve rispondere di estorsione. Fortunatamente la vittima ha avuto il coraggio di raccontare tutto ai carabinieri e a presentare denuncia ponendo fine così alle minacce e richieste di denaro della 47enne. Per lei si potranno aprire le porte del tribunale, si attende la decisione del giudice per le indagini preliminari.