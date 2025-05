video suggerito

Sorpresi sul bus senza biglietto, ragazzi aggrediscono l'autista e picchiano una persona con disabilità Mercoledì sera a Cremona alcuni ragazzi, sorpresi sull'autobus senza biglietto, hanno insultato il conducente del mezzo e preso a calci e pugni una persona con disabilità intervenuta per placare la discussione. I Carabinieri sono al lavoro per identificare gli aggressori.

Immagine di repertorio

Mercoledì sera a Cremona alcuni ragazzi, sorpresi sull'autobus senza biglietto, hanno aggredito l'autista del mezzo e poi si sono scagliati con calci e pugni contro una persona con disabilità intervenuta per placare la discussione. I passeggeri del mezzo hanno chiamato i Carabinieri, ma al loro arrivo il gruppo si era già dileguato facendo perdere le sue tracce. L'uomo aggredito è stato soccorso e portato, dolorante, nell'ospedale più vicino: non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Tutto è successo attorno alle 20:00 di mercoledì 30 aprile, quando a una delle fermate di viale Po, a Cremona, cinque o sei ragazzi sono saliti sul pullman e sono stati fermati dal conducente, che ha chiesto loro i biglietti. Il gruppo ha cominciato a protestare e a insultare l'autista, obbligandolo a fermare il mezzo. A quel punto uno dei passeggeri, un uomo di 48 anni con disabilità, è intervenuto e ha cercato di porre fine al diverbio chiedendo ai ragazzi di smetterla. Il gruppo però lo ha aggredito: lo hanno afferrato per un braccio e trascinato giù dall'autobus. Una volta in strada, lo hanno accerchiato e colpito con calci e pugni. Alcuni dei presenti hanno chiamato le forze dell'ordine, ma quando i carabinieri sono arrivati la banda era già fuggita.

Sul posto dell'accaduto sono intervenuti i soccorsi per prestare assistenza al 48enne che lamentava un forte dolore alla pancia. Gli operatori del 118 lo hanno quindi trasferito in ospedale: fortunatamente le sue condizioni si sono rivelate meno gravi di quanto temuto. I Carabinieri stanno svolgendo tutte le indagini del caso per risalire all'identità degli aggressori. A questo scopo hanno acquisito i video delle telecamere di sorveglianza, comprese quelle installate a bordo dell'autobus.