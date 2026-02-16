Sole, vento e temperature massime di 15 gradi: il meteo a Milano e in Lombardia per il martedì di Carnevale

Per Martedì Grasso, 17 febbraio, e mercoledì 18 febbraio si prevedono temperature sui 15 gradi, cielo sereno e vento a Milano e in Lombardia. Come spiegato dal meteorologo Flavio Galbiati a Fanpage.it, giovedì 19 febbraio arriverà una perturbazione intensa ma veloce.

Domani, martedì 17 febbraio, si festeggia il Martedì Grasso del Carnevale e il sole è pronto a splendere ancora su Milano e a portare le temperature anche oltre i 15 gradi. Come ha spiegato a Fanpage.it Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert, la perturbazione che in queste ore sta portando intense nevicate sulle Alpi in serata si allontanerà, lasciando spazio a rasserenamenti in tutta la Lombardia. Il bel tempo si prenderà una pausa giovedì 19 febbraio, quando una intensa, seppur veloce, perturbazione porterà nuove precipitazioni in tutta Italia.

Flavio Galbiati, meteorologo di Meteo Expert

Le perturbazioni che hanno colpito il paese lo scorso weekend arrivano con un flusso di correnti atlantiche, che hanno portato pioggia ma anche forte vento. "Quella che sta portando intense nevicate sulle Alpi oggi subirà un'accelerazione", ha osservato Galbiati, "come sta accadendo a Bormio dove devono gestire la grande quantità di neve per permettere lo svolgimento delle gare delle Olimpiadi". Nuovi rasserenamenti arriveranno in serata in Lombardia e nel Milanese, con ancora qualche fenomeno che potrebbe interessare, però, solo il settore più settentrionale, nella zona di Livigno.

Tempo nuvoloso mercoledì 18, torna il maltempo giovedì

"Domani e in gran parte di mercoledì c'è una pausa: cielo sereno, poche nuvole e giornata tranquillissima", ha affermato il meteorologo: "Le temperature possono raggiungere anche i 15 gradi di massima a Milano, con un po' di vento". Dalla serata di mercoledì, 18 febbraio, dovrebbe arrivare qualche annuvolamento, che anticiperà quella che sarà un'intensa perturbazione che tra giovedì e venerdì attraverserà l'Italia.

Giovedì toccherà al Nord fare i conti con il maltempo, con le piogge che nel corso della giornata si sposteranno verso le zone più occidentali. In serata è atteso un miglioramento, con la perturbazione che si sposterà verso le regioni del Centro-Sud nella giornata di venerdì. "Sarà una perturbazione intensa, ma abbastanza veloce", ha assicurato Galbiati. Il meteo migliorerà nel fine settimana, con le temperature che si alzeranno ancora dopo una breve parentesi di calo termico.