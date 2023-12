Sofia Bagattini morta a 18 anni in un incidente stradale, gli amici: “Starai per sempre con noi” Tanti i messaggi social di affetto per Sofia Bagattini, la 18enne morta in un incidente stradale in zona Nembro, nella bergamasca: la Procura ha disposto l’autopsia, si attendono ancora i risultati tossicologici del giovane che era alla guida dell’auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

41 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si attende ancora l'autopsia della 18enne Sofia Bagattini prima di poter procedere con i funerali. Gli esami del medico legale servono per chiarire gli ultimi dettagli di quella tragedia: era la notte tra sabato 16 e domenica 17 dicembre in zona Nembro quando l'auto su cui viaggiava la giovane e i suoi amici si è schianta contro un muretto in via Gavarno, strada che collega la Tribulina di Scanzorosciate al Comune della Valle Seriana.

Tra le cause possibile dell'incidente quello dell'asfalto ghiacciato. Sofia è morta sul colpo: nulla sono serviti i disperati tentativi dei medici per salvarle la vita. Gli altri giovani sono fuori pericolo. Alcuni di loro sono già tornati a casa dall’ospedale.

I messaggi di affetto sui social

Ora davanti alla casa di Sofia in tanti sono arrivati per stringersi attorno alla famiglia: la sorella gemella Letizia non se la sente di parlare. Intanto tutti i commenti di condoglianze sono anche sui social, inondati da messaggi di affetto per Sofia. La prima a scrivere era stata la gemella che aveva scritto: "Vivrò anche per te". A ricordare la giovane anche il sindaco di Albano Gianmario Zanga: "Mi sento come se mi avessero derubato di un bene preziosissimo per la nostra comunità". Poi anche quelli degli amici: "Starei per sempre con noi", "Ti voglio bene da qui fino a ovunque tu sia". Fiori bianchi sono comparsi sul luogo dell'incidente.

Le indagini dei carabinieri

Intanto proseguono le indagini dei carabinieri. Resta ora da accertare a che velocità viaggiava chi era alla guida dell'auto. Si attendono anche gli esiti degli esami tossicologici dell'amico alla guida: non è ancora chiaro se il giovane al volante fosse o meno sotto l’effetto di alcolici al momento dello schianto.