Incidente stradale nel Bergamasco, auto finisce fuori strada: morta una ragazza Questa notte si è verificato un incidente stradale nel Bergamasco: un’automobile è uscita di strada. Nell’impatto è morta una ragazza. Feriti gli altri quattro che erano con lei.

Nella notte si è verificato un incidente stradale a Gavarno Rinnovata, in provincia di Bergamo. Un'automobile è finita fuori strada ed è morta una ragazza. Hanno riportato ferite anche i giovani che si trovavano con lei. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per tutti i rilievi del caso.

Sono ancora poche le informazioni relative a questo terribile episodio. L'allarme è stato lanciato intorno alle 2.51. I pompieri della centrale di Bergamo hanno trovato il veicolo fuori dalla carreggiata: a bordo c'erano cinque adolescenti. Sulla base di quanto si legge nel portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) della Lombardia, hanno tra i 17 e i 19 anni. Si tratta infatti di una 17enne, tre diciottenni e un 19enne.

I medici e i paramedici del 118, arrivati con quattro ambulanze e due automediche, hanno costato il decesso di una di loro sul posto: al momento non si conosce la sua identità. Tre di loro sono stati portati in codice giallo in ospedale: uno al Papa Giovanni XXII di Bergamo e due nella struttura di Seriate. I carabinieri hanno svolto le operazioni necessarie a ricostruire la dinamica: si cercherà di capire cosa possa aver causato la perdita di controllo del mezzo.

In particolare modo se sia dovuto a un colpo di sonno, un malore o un malfunzionamento. O ancora se il conducente avesse un tasso alcolemico superiore al limite consentito dalla legge. Nelle prossime ore si avrà quindi un quadro più articolato e preciso.