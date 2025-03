Smerciavano droga nascondendola dentro pacchetti di merendine, trovati 35 chili di sostanze stupefacenti: 14 arresti

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Dopo un'indagine durata quasi due anni, questa mattina, giovedì 13 marzo, i carabinieri di Varese hanno eseguito 14 arresti e 21 perquisizioni nei confronti di alcuni membri di un gruppo criminale operante nei dintorni di Gallarate. Secondo gli inquirenti, gli indagati avrebbero smerciato droga nascondendola in pacchetti di merendine.

Secondo le prime ricostruzioni, le indagini sarebbero iniziate con due arresti eseguiti a febbraio e maggio 2023 dai carabinieri di Busto Arsizio nei confronti di due uomini a cui sarebbero stati sequestrati 5 chili di droga, tra hashish e marijuana. L'indagine successiva, coordinata dal procuratore Ciro Vittorio Caramore, avrebbe poi accertato che entrambi gli uomini arrestati avrebbero operato all'interno dello stesso gruppo criminale. Da quel momento, nel corso del 2024, sono stati eseguiti molti altri arresti, tra cui quelli di tre uomini che avrebbero nascosto 4 chili di hashish dentro alcune confezioni di merendine e un uomo che si si sarebbe occupato dello spaccio tra Olgiate Olona, Castellanza e Busto Arsizio. Tra gli indagati anche due commercianti di cui uno sarebbe stato arrestato nelle vicinanze del suo negozio dove avveniva parte dello smercio delle sostanze stupefacenti.

Alla fine, dopo due anni di indagini, giovedì mattina è arrivato l'arresto di 14 individui – poi portati in vari penitenziari lombardi, tra cui San Vittore, Busto Arsizio, Monza e Pavia – a cui sono stati contestati la detenzione e la cessione di 35 chili di droga. Tra di loro anche un 28enne, regista di tutta l'attività, di base a Gallarate dove smerciava droga confezionata come se fossero merendine. Nel frattempo, sarebbero state eseguite anche 21 perquisizioni nei confronti di altrettanti indagati nel corso delle quali sarebbero stati rinvenuti 22 grammi di cocaina, oltre 760 grammi di hashish, 730 grammi di marijuana, 17 telefoni, 4 bilancini e una macchina sottovuoto, e oltre a 120mila euro in banconote di vario taglio.