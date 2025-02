video suggerito

Simba La Rue in auto con Baby Gang senza patente e hashish in tasca: fermato dai vigili e denunciato Nel pomeriggio di ieri, il trapper Simba La Rue è stato fermato e denunciato per spaccio. Era alla guida di una Mercedes classe G V8 in compagnia dell’amico Baby Gang senza patente e hashish nelle tasche. Per lui, arriva il divieto di ingresso nei locali pubblici. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giulia Ghirardi

138 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono circa le 17.30 di ieri, venerdì 22 febbraio, quando una Mercedes classe G V8 con i finestrini oscurati viene fermata da una pattuglia della polizia locale mentre percorre viale Corsica, a Milano. Alla guida c'è Simba La Rue, al suo fianco l’amico e collega Baby Gang. Il trapper viene trovato senza patente e denunciato per spaccio.

Dopo i guai con la giustizia, Mohamed Lamine Saida, per tutti conosciuto con il nome Simba La Rue, aveva il divieto di tornare a Milano per tre anni. Questo perché è stato destinatario di una condanna definitiva a 3 anni e 9 mesi per rapina e lesioni ai danni del rivale Baby Touché il 30 gennaio scorso.

Così, quando gli agenti della polizia locale hanno intercettato la Mercedes e hanno chiesto al conducente di mostrare la patente, la risposta che avrebbero ottenuto sarebbe stata: "Non ce l'ho". Simba La Rue, 22 anni, non aveva i documenti, patente compresa. Dunque, stando alle prime ricostruzioni, la pattuglia avrebbe deciso di portare il trapper all'ufficio centrale arresti e fermi della polizia locale (Ucaf) per compiere degli accertamenti. Al termine dei controlli, Simba La Rue è stato denunciato per spaccio e sarebbe stato sottoposto a un test anti droga per verificare se stesse guidando sotto l'effetto di stupefacenti.

Ad aggravare ulteriormente la situazione del ragazzo, in seguito alle perquisizioni compiute dagli agenti, il ritrovamento di 1,22 grammi di hashish in tasca e di 142,22 grammi di marijuana legale in 70 bustine custodite in tre flaconi, ed estratto di olio di cannabis nel bagagliaio del Mercedes. Inoltre, i terminali dell'Ucaf hanno confermato agli agenti la violazione della sorveglianza speciale (in vigore fino al prossimo 25 agosto) e del divieto triennale di ritorno nel Comune di Milano. Per entrambe le violazioni, trovandosi in viale Corsica venerdì pomeriggio, è stato denunciato dalla polizia locale che ora gli notificherà anche il divieto di ingresso nei locali pubblici. Gli stessi approfondimenti sono in corso per Baby Gang.