Si ubriaca e picchia la moglie di 22 anni incinta, poi scappa: indagini in corso nel Bresciano

Un uomo di 29 anni, operaio di origine guineana, sotto l'effetto di alcol avrebbe picchiato la moglie 22enne, originaria della Sierra Leone, incinta del primo figlio. Poi sarebbe scappato, risultando ancora irreperibile e attualmente ricercato dai carabinieri. Questo secondo quanto emerge dalle prime informazioni diffuse. L'aggressione sarebbe avvenuta ieri sera, mercoledì 27 gennaio, all'interno dell'abitazione in cui la coppia viveva, all'altezza di piazza Roma 39 a Ospitaletto, piccolo comune in provincia di Brescia.

Stando a quanto si apprende, a lanciare l'allarme e a chiamare i soccorsi sarebbe stata un'amica della vittima, incontrata dalla 22enne in piazza questa mattina, giovedì 29 gennaio, dopo le 8, in cui sarebbe scesa per chiedere aiuto dopo l'aggressione della sera prima. La donna è stata trasportata in codice giallo, di media gravità, all'ospedale Civile di Brescia, dove è stata sottoposta ad accertamenti. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero gravi, ma compatibili con un'aggressione. Sul volto della donna sono stati riscontrati evidenti segni di percosse.

Del marito invece non c'è traccia. Subito dopo la violenza, ancora sotto l'effetto di alcol, sarebbe scappato e risulta del tutto irreperibile. I carabinieri della Compagnia di Chiari sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e di rintracciare l'uomo responsabile dell'aggressione.