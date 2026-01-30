Picchia la moglie incinta in piazza e poi sparisce nel nulla: è ricercato, la 22enne trasferita in ospedale

Foto di repertorio

È incinta ed ha solo 22 anni e, purtroppo, è stata vittima di violenza da parte del marito. È questa la terribile storia che una giovane residente di Ospitaletto, un comune che si trova in provincia di Brescia, è stata costretta a vivere. I maltrattamenti risalgono a mercoledì 28 gennaio, ma la 22enne è stata soccorsa ieri mattina, giovedì 29 gennaio. È stata trovata da un'amica in piazza Roma con diverse escoriazioni al volto.

Proprio l'amica ha notato i segni sul viso e le ha chiesto come se li fosse procurati. La 22enne ha quindi deciso di raccontare. Ha spiegato che la sera precedente è stata colpita dal marito, che era rientrato nell'abitazione ubriaco. Dopo averle causato quelle ferite, è sparito nel nulla. L'amica della giovane vittima ha deciso di chiedere aiuto e chiamare, attorno alle 8 del mattino, le forze dell'ordine. I carabinieri della compagnia di Chiari sono arrivati immediatamente e hanno cercato di capire cosa fosse successo.

Ascoltato il racconto, hanno allertato gli operatori sanitari del 118, che sono arrivati con un'ambulanza e hanno trasferito la 22enne all'ospedale Civile di Brescia, dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato subito le indagini. Hanno svolto tutti i rilievi necessari e sono sulle tracce dell'uomo, che al momento risulta irreperibile. La 22enne, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite e sembrerebbe stare bene così come il bambino o la bambina che porta in grembo. Restano però la paura e lo choc di quanto ha vissuto.