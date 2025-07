Si tuffano dalla motonave che sta navigando sul lago di Como: ritrovati e denunciati

Nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 25 luglio 2025, due ragazzi di 23 e 26 anni, due turisti originari dell'Olanda, sono stati denunciati perché accusati di interruzione di pubblico servizio. Entrambi si sarebbero tuffati nel lago di Como mentre erano a bordo della motonave Volta durante la navigazione. Si sarebbero lanciati mentre si trovavano all'altezza di Laglio.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, i due giovani si sarebbero lanciati in acqua all'improvviso. I due avrebbero poi raggiunto a nuoto la riva. La loro azione ha però preoccupato sia i passeggeri che il personale di bordo. Infatti hanno temuto che potessero annegare. Per questo motivo, sono stati chiamati i soccorsi. Alcuni operatori si sono subito mobilitati. Diversi i mezzi di soccorso sul lago. Solo in tarda serata, è stato possibile ricostruire l'accaduto.

I due turisti sono stati individuati mentre camminavano a piedi lungo la statale Regina. Si tratta della strada che costeggia il ramo occidentale del Lario. Nel frattempo erano stati allertati anche i carabinieri. I militari si sono messi subito a lavoro e li hanno rintracciati nel campeggio dove alloggiavano, che si trova nel territorio comunale di Tremezzina. Una volta trovati, sono stati denunciati.

Entrambi sono stati accusati per interruzione di pubblico servizio. Proprio perché, a causa del loro comportamento, la motonave si è dovuta fermare e sono stati mobilitati i soccorsi.