video suggerito

Si tuffa nella piscina di casa sua e muore annegato: inutili i tentativi di rianimarlo Nel pomeriggio di oggi domenica 4 agosto un uomo di 64 anni è morto dopo essersi tuffato nella piscina di casa sua a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragedia in via Massimo d’Azeglio a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Nel pomeriggio di oggi domenica 4 agosto un uomo di 64 anni è morto dopo essersi tuffato nella sua piscina di casa: cosa sia successo nel dettaglio non è chiaro. Al momento si sa che l’allarme all’Agenzia regionale di emergenza urgenza è arrivato poco dopo le 16.30.

In pochissimi minuti sul posto sono corsi i sanitari con un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco del Sempione. Nonostante tutti i disperati tentativi di rianimare l'uomo, nulla è stato possibile per salvargli la vita. Ora si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'incidente: forse l'uomo per il troppo caldo si è tuffato in piscina e ha avuto un malore.