Si tuffa nel lago d'Iseo da un pontile: Guido Belussi muore annegato Guido Belussi è l'uomo di 72 anni che ieri è morto annegato nel lago d'Iseo: si è tuffato dal pontile e purtroppo non è più riemerso. I vigili del fuoco hanno recuperato il suo corpo.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di ieri, martedì 5 agosto, un uomo di 72 anni si è tuffato nel lago d'Iseo ed è morto annegato. La vittima si chiamava Guido Belussi e viveva a Grumello del Monte (Bergamo). Quasi ogni giorno andava al Lido Nettuno a Sarnico dove trascorreva alcune ore al lago: nuotava avanti e indietro da pontile a pontile. Ieri però qualcosa è andato storto.

Ieri Belussi si trovava lì con la moglie. Verso sera, il 72enne si è allontanato per raggiungere la passerella in Legno. Dopo essersi tuffato non è riuscito a riemergere. La moglie non vedendolo più rientrare, si è preoccupata. Si è quindi avvicinata al lago e ha notato le sue ciabatte. Ha poi subito chiamato i soccorsi. I sommozzatori di Treviglio sono riusciti a recuperare il corpo: era a una profondità di circa tre metri e poco distante dal pontile a forma di "S".

I pompieri lo hanno trasportato a terra. Gli operatori sanitari del 118 hanno provato a lungo a rianimarlo, ma senza successo. Il medico del 118 ne ha poi dichiarato il decesso. È possibile che il 72enne abbia avuto un malore improvviso. Anche perché in quel punto in cui si è tuffato, l'acqua è tranquilla e le correnti non sono particolarmente forti.

Oltre ai medici e i paramedici, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), sono intervenuti i carabinieri del comando della stazione di Sarnico e la polizia locale che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica.