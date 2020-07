in foto: Immagine di repertorio

Si è tuffato per fare una nuotata e non è più riemerso: tragedia nella giornata odierna, domenica 19 luglio, al Lago di Annone, in provincia di Lecco, dove un uomo di 34 anni è purtroppo morto annegato. L'allarme era scattato in mattinata: il 34enne, originario del Sud America e residente nella provincia di Milano, aveva raggiunto alcuni amici in un campeggio di Oggiono per partecipare a una festa. L'uomo ha quindi deciso di fare un tuffo e una nuotata nel lago, ma non ha più fatto ritorno: gli amici, data la sua assenza prolungata, hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, sommozzatori, carabinieri e sanitari del 118, che hanno avviato subito le ricerche, alle quali ha partecipato anche un elicottero: dopo qualche ora di ricerche, purtroppo, il cadavere del 34enne è stato rinvenuto. Non è ancora chiaro se l'uomo possa essere stato colto da un malore o se sia stato sopraffatto dalla corrente.

Nella mattina di ieri, invece, un altro incidente ha coinvolto un lago, quello di Varese nella fattispecie. A Calcinate del Pesce, due uomini, un 52enne e un 62enne che stavano sorvolando il lago a bordo di un deltaplano, sono precipitati nello specchio d'acqua: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai due malcapitati. Inizialmente le condizioni di salute dei due sembravano essere gravi: il 52enne e il 62enne sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese: fortunatamente, poi, i sanitari hanno stabilito che nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. Ancora sconosciute e al vaglio dei carabinieri le cause dell'incidente.