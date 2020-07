Paura sabato mattina per due uomini che a bordo di un deltaplano precipitato nel lago di Varese, in località Calcinate del Pesce. Sul posto sono accorsi immediatamente i soccorritori del 118 che hanno prestato le prime cure sul posto ai due prima di trasportarli nel più vicino ospedale.

I due trasportati in codice rosso all'ospedale di Varese

L'allarme è scattato poco dopo le 11 di ieri quando è stato chiesto l'intervento del personale sanitario del 118 a Calcinate del Pesce dopo che un deltaplano è precipitato nelle acque del lago: a bordo due uomini, di 52 e 62 anni, che sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso all'ospedale Circolo di Varese per accertamenti. Per fortuna le ferite riportate si sono rivelate meno gravi del previsto e i due non hanno riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri e i vigili del fuoco: i militari dovranno ora chiarire le cause dell'incidente che al momento sono ancora ignote.

Nel Lecchese 26enne precipita durante un'arrampicata: è grave

Un altro incidente "sportivo" è avvenuto nel pomeriggio di ieri, questa volta nel Lecchese, dove un 26enne è rimasto gravemente ferito durante un'arrampicata al ‘Sasso del Negher' a Dorio: sioccorso dal personale medico del 118 è stato trasportato con l'elisoccorso in gravi condizioni all'ospedale di Gravedona. Secondo quanto ricostruito finora sembra che il giovane abbia perso la presa durante la scalata finendo per precipitare davanti agli occhi di una ragazza, che ha poi dato l'allarme: per recuperare il ragazzo, sono arrivati sul posto i sanitari e il soccorso alpino.