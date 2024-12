Si tamponano a vicenda con un’auto e un furgone mentre vanno al lavoro: feriti 5 muratori

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Cinque muratori sono rimasti coinvolti in un incidente mentre andavano al lavoro nella prima mattinata di oggi, lunedì 2 dicembre, a Colico (in provincia di Lecco). Stando a una prima ricostruzione, pare che stessero viaggiando alcuni a bordo di un furgone e altri di un'auto. Per cause ancora non note, i due mezzi si sarebbero tamponati. Dopo le prime cure sul posto, i cinque sono stati trasportati in ospedale a Lecco e a Gravedona in codice giallo. Nessuno di loro avrebbe riportato conseguenze gravi.

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6:30 del 2 dicembre sulla provinciale 2, nel tratto che prende il nome di via Nazionale, al confine con le province di Sondrio e di Como. Il gruppo di muratori era partito poco prima da Giussano ed erano saliti a bordo di un furgone e di un'auto. Erano quasi arrivati al cantiere quando si sono scontrati. Da una prima ricostruzione, pare che sia stato il furgone a tamponare l'auto che lo precedeva, ma le forze dell'ordine sono ancora al lavoro per accertare la dinamica dell'incidente.

In pochi minuti, sono arrivati sul posto i volontari del Soccorso bellanese, insieme a quelli della Croce Rossa di Colico e di Morbegno e ai sanitari dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). I soccorritori hanno prestato le prime cure ai cinque lavoratori, tutti d'età compresa tra i 26 e i 40 anni, e hanno provveduto al loro trasporto in ospedale in codice giallo. Quelli giudicati più gravi sono stati accompagnati al pronto soccorso del Manzoni di Lecco, mentre gli altri al Pelascini di Gravedona. Nessuno di loro, comunque, sarebbe in pericolo di vita.

Insieme alle forze dell'ordine sono intervenuti anche i vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio per mettere in sicurezza l'area.