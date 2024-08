Si sposa in carcere, poi evade con la moglie: fermato in riviera romagnola, riesce a scappare

video suggerito

A cura di Fabrizio Capecelatro

Sarebbe potuta essere una fuga d'amore, se non fosse un'evasione quella messa in atto da un detenuto del carcere di Bollate che, cinque giorni dopo il matrimonio dietro le sbarre, è riuscito a fuggire dall'istituto penitenziario. Individuato in campeggio della riviera romagnola, dove stava trascorrendo una sorta di luna di miele con la moglie, è riuscito a sfuggire anche alla Polizia. Ora è latitante.

Lo scorso luglio, un detenuto per un cumulo di pene di 13 anni si è sposato nel carcere di Bollate, in provincia di Milano. Cinque giorni dopo le nozze, è riuscito a evadere e far perdere le sue tracce. Contestualmente sparisce nel nulla anche la moglie. Fino a quando la Polizia stradale non li ha rintracciati in un campeggio di Casalborsetti, in provincia di Ravenna, sulla riviera Romagnola.

Quando gli agenti sono andati ad arrestarlo, lo hanno trovato in un camper da 80 mila euro risultato rubato nel giorno di Ferragosto a un cittadino belga. Al mezzo era stata applicata una targa contraffatta. Alla vista dei poliziotti, l'uomo si è subito dato alla fuga, incitato anche dalla moglie, una 38enne di Sesto San Giovanni, che gli urlava: "Corri amore, scappa che ti prendono, corri".

Non solo: per agevolare la fuga del marito, la donna ha ingaggiato una colluttazione con i poliziotti, prendendoli a pugni e calci. Poi ha anche minacciato il poliziotto che cercava di trattenerla, dicendogli: "Fai una brutta fine, finisci male, non sapete cosa state facendo". Così ha costretto anche il suo collega a desistere dall'inseguimento dell'evaso.

Ora l'uomo risulta ancora latitante e lei è stata denunciata per resistenza a pubblico ufficiale e sottoposta all'obbligo di firma tre volte la settimana presso il commissariato di Cinisello Balsamo. Inoltre è stato aperta un'indagine a parte per il camper risultato rubato.