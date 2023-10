Si siede accanto a una ragazzina di 15 anni sull’autobus e la molesta, 24enne indagato Un 24enne è indagato per atti sessuali nei confronti di minore. Secondo quanto ricostruito, avrebbe molestato una ragazzina di 15 anni all’interno di un autobus a Como.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Una ragazzina di 15 anni è stata molestata sessualmente da un 24enne che si trovava nell'autobus con lei. A chiamare il 112 è stato l'autista del mezzo pubblico che, mentre percorreva via Acquanera, in località Albate (provincia di Como), è stato informato dalle due amiche della vittima di quanto avvenuto poco prima. All'arrivo della polizia, la ragazzina era ancora scossa per quanto accaduto, mentre il giovane autore delle molestie si trovava ancora nel bus. Ora il 24enne è indagato in stato di libertà per il reato di atti sessuali nei confronti di minore.

Gli abusi all'interno dell'autobus

L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 29 ottobre. Stando a quanto ricostruito dagli agenti della Squadra Volante di Como, la 15enne si trovava insieme alle due compagne coetanee quando il 24enne si è seduto accanto a lei iniziando a rivolgerle apprezzamenti. Dopodiché, l'avrebbe sfiorata con il proprio corpo e accarezzata una gamba tentando anche di andare oltre.

La 15enne era paralizzata, ma le due amiche che hanno assistito alla scena l'hanno aiutata a cambiare posto. Una volta lontane da quell'uomo, hanno avvertito l'autista del bus di quanto accaduto e hanno telefonato al padre della 15enne che è subito arrivato sul posto.

Gli accertamenti della polizia e l'autore delle molestie

Gli agenti della Volante, dopo aver ascoltato tutti i presenti nel mezzo al momento dei fatti, hanno portato tutti i protagonisti di questa vicenda in Questura. I poliziotti hanno anche acquisito le immagini che sono state registrate dalla telecamera interna dell'autobus. Alle tre amiche è stato fatto visionare un album fotografico nel quale hanno riconosciuto l'autore delle molestie.

Si tratta, appunto, di un 24enne di origine tunisina senza fissa dimora né documenti validi per il soggiorno. Il giovane ora è indagato in stato di libertà per il reato di atti sessuali nei confronti di minore.