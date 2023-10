Si sdraia sui binari e non fa in tempo a spostarsi quando arriva il treno: uomo soccorso con diverse fratture Verso le 21.15 di ieri 17 ottobre lungo la ferrovia zona via Rutschi a Mariano Comense, in provincia di Como, un uomo è rimasto travolto in parte da un treno: fortunatamente i medici lo hanno trovato vivo e non in pericolo di vita.

A cura di Giorgia Venturini

Si è prima disteso sui binari, poi quando ha visto arrivare il treno è riuscito a sedersi e a spostarsi di qualche centimetro rimanendo però investito in parte dal treno. È quanto accaduto verso le 21.15 di ieri 17 ottobre lungo la ferrovia zona via Rutschi a Mariano Comense, in provincia di Como. Ad avvisare i soccorsi è stato il macchinista che era convinto di averlo travolto completamente. Fortunatamente quando sono arrivati i sanitari sul posto hanno trovato l'uomo poco distante dai binari ma ancora vivo.

Stando al racconto del macchinista, l'uomo, di 41 anni, era disteso sui binari pochi minuti prima del transito del treno per poi riuscire a sedersi e allontanarsi di qualche centimetro per evitare l'impatto. Alla fine il 41enne è stato in parte travolto. I vigili del fuoco e soccorritori del 118 hanno trovato l'uomo cosciente ma in forte stato di agitazione e con una frattura al bacino. Dopo pochi minuti è stato trasportato all'ospedale San Gerardo di Monza con un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense.

Ora bisogna cercare di capire cosa sia successo: tra le ipotesi quella che il 41enne si sia sdraiato sui binari dopo aver assunto forse alcol o droga. Intanto la circolazione dei treni è stata interrotta per un paio d'ore per permettere l'intervento dei soccorritori.