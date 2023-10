Il fratello gli muore davanti agli occhi: “Abbiamo aspettato i soccorsi per 45 minuti” Un uomo di 54 anni ha avuto un malore nel garage di casa a Canegrate (Milano). Con lui c’era il fratello, che ha subito chiamato i soccorsi: “Sono passati almeno 45 da quando abbiamo chiamato”, ha denunciato.

Nella giornata di venerdì 13 ottobre, un uomo di 54 anni è morto davanti agli occhi del fratello. È successo nella casa del 54enne a Canegrate, che si trova nella provincia di Milano: "Mi è morto davanti agli occhi mentre abbiamo aspettato per 45 minuti i soccorsi", ha raccontato il fratello Stefano Tallarico al quotidiano Il Giorno. E, infatti, l'uomo denuncia il ritardo con il quale sono intervenuti gli operatori sanitari.

L'uomo si è sentito male nel garage di casa

I due avevano fatto colazione insieme nel bar del paese. Il fratello si è allontanato: doveva infatti accompagnare il padre a Busto Garolfo (Milano). La vittima (si chiamava Bruno Tallarico) era tornata a casa con un amico. Ed è stato proprio quest'ultimo a chiamare pochi minuti dopo il fratello Stefano: "Mi ha detto che Bruno era stramazzato al suolo in garage e che non respirava più e che aveva già chiamato i soccorsi".

Hanno aspettato i soccorsi per 45 minuti

L'uomo è così tornato a Canegrate, ma nel frattempo ha chiamato i soccorsi: "Mi hanno detto come praticare il massaggio cardiaco, ma mi aspettavo delle indicazioni sui Dae presenti in zona", prosegue. Stefano e l'amico di Bruno sono rimasti a fare il massaggio cardiaco: "Di minuti ne sono passati almeno 45 da quando abbiamo chiamato".

Non appena arrivati, gli operatori sanitari hanno svolto tutte le procedure del caso. Purtroppo, però, per il 54enne non c'era più nulla da fare: "Trovo inconcepibile attendere 45 minuti un'ambulanza senza neppure che prima sia arrivata sul posto l'automedica", denuncia il fratello che prosegue: "Siamo in Lombardia, nel 2023".