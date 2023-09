Precipita e muore sulla Presolana escursionista di 33 anni: faceva parte del Soccorso alpino Un giovane della Val Camonica (Bergamo), soccoritore del Soccorso alpino, è morto mentre stava scalando il pizzo della Presolana insieme a un compagno.

La parete della Presolana (Foto di repertorio)

È precipitato nel vuoto mentre scalava il Pizzo della Presolana, Alpi Orobiche della Bergamasca. Aveva 33 anni l'alpinista soccorritore del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) che oggi pomeriggio si trovava in cordata con un amico e collega nel territorio di Colere, su una delle pareti più ripide dell'intera catena montuosa.

Ancora in fase di ricostruzione la dinamica dell'incidente che è costato la vita al 33enne della Val Camonica, ormai da tempo scalatore esperto. L’amico ha subito chiesto aiuto e sul posto è intervenuto l’elisoccorso di Bergamo in supporto alle squadre territoriali del Soccorso alpino, VI Delegazione Orobica, Stazione di Schilpario e tecnici di turno a Clusone. Difficile il recupero del corpo, avvenuto tra la fitta nebbia in uno dei punti più verticali della montagna bergamasca.