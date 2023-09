Fumo da un treno Frecciarossa in stazione Centrale a Milano: evacuati i passeggeri Fumo da un Frecciarossa in stazione Centrale a Milano. È successo su un convoglio della tratta Brindisi-Milano, in arrivo sul binario 19: qui, nella carrozza numero 4 del treno. Sul posto 20 vigili del fuoco.

Fumo da un Frecciarossa in stazione Centrale a Milano. È successo su un convoglio della tratta Brindisi-Milano, in arrivo sul binario 19: qui, nella carrozza numero 4 del treno, si è improvvisamente sprigionato del fumo.

Sul posto, in pochi minuti, sono intervenuti i Vigili del fuoco con due carri soccorso del comando di Milano ,per un totale di 20 uomini impegnati. Effettuata prontamente l'evacuazione dei passeggeri (fra i quali proprio un Vigile del fuoco, che ha contribuito anch'egli alla messa in sicurezza del mezzo collaborando con i colleghi).

Al momento non risulta nessuna persona coinvolta. I vigili del fuoco sono ancora sul posto per i sopralluoghi necessari per stabilire le cause che hanno fatto sprigionare il fumo.