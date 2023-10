“Sono caduta per una buca a Milano e mi sono rotta il femore”: il racconto di Ornella Vanoni Durante un intervento alla trasmissione Che Tempo Che Fa, la cantante Ornella Vanoni ha raccontato alcuni infortuni e interventi subiti. Tra questi, la frattura del femore causata da una caduta per colpa di una buca a Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

La cantante Ornella Vanoni, che è stata ospite nella serata di ieri, domenica 15 ottobre, alla trasmissione Che Tempo che Fa che va in onda su Nove. L'artista, in un monologo, ha raccontato le ultime disavventure che è stata costretta a vivere: la frattura del pube, intervento al cuore con pacemaker e, infine, la frattura del femore perché è caduta in una buca a Milano.

La frattura del pube e l'intervento al cuore

Il primo racconto riguarda proprio la frattura del pube. Vanoni, 89 anni, ha spiegato che durante un viaggio per Roma – doveva andare a cantare con Claudio Baglioni – è caduta tanto da essersi esibita seduta.

Appena rientrata nel capoluogo meneghino, si è recata in una struttura per una radiografia scoprendo l'infortunio: "Mi rimetto in piedi in pochissimo tempo e vado a Sanremo. Mi gira la testa, canto e torno a Milano rantolando".

L'interprete pensava fosse il diaframma, ma in realtà – grazie al consiglio del collega e amico Renato Zero – ha effettuato alcuni controlli al cuore e scoperto di avere alcuni problemi: "Mi operano, mi mettono un pacemaker: è di ultima generazione, come quello di Mick Jagger. Mi Mi riprendo, mi richiamano, mi devo operare per la valvola aortica. Mi sento benissimo, con un cuore nuovo".

La caduta per colpa di una buca a Milano

Subito dopo è rimasta coinvolta in un altro incidente: stava camminando quando è caduta in una buca e infatti subito dopo aveva detto che avrebbe fatto causa al Comune. "In una voragine di quelle che ci sono a Milano: c’era l’acqua, pioveva, c'erano i lavori in corso, maledetto Sala… mi dispiace… Un male, rottura del femore è un male, è un male. Urlavo”.