Si schianta mentre prova la moto di un amico: tra un mese sarebbe diventato papà Un uomo di 37 anni è morto mentre stava provando la moto di un amico. Non è riuscito a evitare l’impatto con una macchina guidata da un 21enne. Sarebbe diventato papà tra un mese.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Ennesimo incidente mortale sulle strade della Lombardia. Ieri domenica 11 settembre attorno a mezzogiorno un motociclista di 37 anni è morto a Brescia. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il 37enne stava provando la moto di un amico quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a schiantarsi. La vittima si chiama Florin Zamfir e tra un mese sarebbe dovuto diventare papà.

La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale

Per capire con esattezza quanto accaduto la Procura di Brescia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Lo schianto è avvenuto lungo viale Europa in direzione Lonato e nell'incidente sarebbe stato coinvolto anche un automobilista di 21 anni che abitava a pochi metri dal luogo dell'impatto. Potrebbe essere stata una manovra azzardata di entrambi la causa dell'incidente: stando a quanto ricostruito dai carabinieri del Radiomobile di Desenzano del Garda, che hanno raccolto le versioni dei testimoni oculari, il giovane stava svoltando a sinistra mentre il motociclista era in sorpasso a velocità sostenuta, nonostante la linea continua sull’asfalto. Il giovane non poteva svoltare e sinistra e il 37enne non avrebbe dovuto essere in sorpasso dal momento che c'era la linea continua.

La vittima è morta sul colpo

Inevitabile l'impatto che è stato violentissimo. La vittima è sbalzata a qualche metro di distanza andando a cadere in un canale irriguo di cemento armato, che costeggia la strada provinciale. Ora spetterà alla Procura e ai carabinieri capire cosa con esattezza sia successo: intanto il 21enne è stato sottoposto a esami tossicologici. Purtroppo nonostante i tempestivi soccorsi per l'uomo non c'è stato più nulla da fare: è morto sul colpo. Florin Zamfir, residente a Montichiari, sarebbe diventato papà tra un mese.