Si schianta in moto contro una sbarra, l’amico chiama i soccorsi: morto 17enne a Palazzolo sull’Oglio

Ieri sera, venerdì 7 novembre, un ragazzo di soli 17 anni residente a Bolgare (Bergamo) ha perso la vita in seguito a un incidente stradale che si è verificato nei pressi di Palazzolo sull'Oglio, un comune in provincia di Brescia. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, il minore si sarebbe schiantato contro una sbarra metallica a bordo della carreggiata prima di essere sbalzato a circa tre metri sull'asfalto.

L'incidente

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco dopo le ore 22:00 all'incrocio tra via Matteotti e via San Rocco quando – per cause ancora in fase di accertamento – il 17enne avrebbe perso il controllo della moto finendo contro una sbarra metallica sul bordo della strada. L'incidente sarebbe avvenuto sotto gli occhi di un amico che ha subito chiamato i soccorritori del 118.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i medici e i paramedici sarebbero giunti nei pressi dell'incidente alle ore 22:21 a bordo di un'ambulanza e due automediche in codice rosso. Una volta lì, però, gli operatori sanitari del 118 non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del ragazzo per il quale non c'era più nulla che si potesse fare.

Insieme ai soccorritori, è stata allertata anche la polizia stradale di Brescia che, al momento, è al lavoro per effettuare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e quindi accertare tutte le responsabilità del caso.