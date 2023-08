Si schianta frontalmente contro un’auto nel Bresciano, muore un motociclista di 53 anni Il motociclista è andato a sbattere contro un’auto che proveniva dalla direzione opposta lungo la provinciale che passa per Anfo (Brescia). In pochi minuti si sono create code chilometriche.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un 53enne ha perso la vita in seguito a un incidente frontale lungo la strada provinciale 237 all'altezza di Anfo, in provincia di Brescia. Secondo quanto ricostruito, l'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando per cause ancora da accertare si è schiantato frontalmente con un'auto che proveniva dalla direzione opposta.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area e gli agenti della polizia locale a cui sono stati affidati i rilievi. Le operazioni di soccorso hanno richiesto diverso tempo e la chiusura della strada che collega Valsabbia al Trentino. L'incidente è avvenuto intorno alle 16:30 di oggi, sabato 19 agosto, e con il passare dei minuti si è creata una coda chilometrica di auto che ha raggiunto e superato Ponte Caffaro.